الزرقاء تستكمل استعداداتها للتعداد العام وتؤكد جاهزية فرقها الميدانية

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أن نسبة الإنجاز في أعمال مرحلة الحصر للتعداد العام للسكان والمساكن 2026 بمحافظة الزرقاء قد بلغت 98.5 بالمئة، في إنجاز نوعي يمهد للانتقال إلى مرحلة العد الفعلي للأسر والسكان ضمن التعداد العام للسكان والمساكن 2026.

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وأوضح خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة الزرقاء مع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة محافظ الزرقاء بالإنابة محيي الدين العدوان، أن هذه النسبة تعكس كفاءة التخطيط ودقة التنفيذ وفاعلية الشراكة المؤسسية التي رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه.