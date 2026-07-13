الإثنين 2026-07-13 02:39 م

الزرقاء تستكمل استعداداتها للتعداد العام وتؤكد جاهزية فرقها الميدانية

دائرة الإحصاءات العامة
دائرة الإحصاءات العامة
 
الإثنين، 13-07-2026 01:50 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أن نسبة الإنجاز في أعمال مرحلة الحصر للتعداد العام للسكان والمساكن 2026 بمحافظة الزرقاء قد بلغت 98.5 بالمئة، في إنجاز نوعي يمهد للانتقال إلى مرحلة العد الفعلي للأسر والسكان ضمن التعداد العام للسكان والمساكن 2026.

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وأوضح خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة الزرقاء مع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة محافظ الزرقاء بالإنابة محيي الدين العدوان، أن هذه النسبة تعكس كفاءة التخطيط ودقة التنفيذ وفاعلية الشراكة المؤسسية التي رافقت تنفيذ المشروع منذ انطلاقه.


وأضاف، إن فرق التعداد واصلت أعمالها الميدانية بوتيرة متسارعة، بعد إنجاز معظم عمليات حصر المباني والبلوكات، الأمر الذي أفضى إلى بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة تشكل الركيزة الأساسية لإنجاح مرحلة العد الفعلي، مشيدا بما أظهرته الكوادر الميدانية والإدارية من التزام عال وكفاءة مهنية طوال مراحل التنفيذ.

 
 


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