الزرقاء تنهي عقد "الأوتوبارك" وتعلن عدم تجديده

الثلاثاء، 23-12-2025 09:04 م
الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة بلدية الزرقاء، المهندس خالد الخشمان، عن إنهاء العمل بنظام الأوتوبارك داخل المدينة، مؤكداً أن العقد لن يتم تجديده أو تمديده اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 / 12 / 2025.اضافة اعلان


وأوضح الخشمان أن القرار جاء استجابةً لمطالب المواطنين وانطلاقاً من حرص البلدية على التخفيف عن أبناء الزرقاء وأصحاب المحال التجارية، وتنظيم الواقع المروري بما يحقق العدالة والمصلحة العامة، بعيداً عن أي أعباء إضافية على المواطن.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن القرار يضع حداً للجدل القائم حول الأوتوبارك، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد حلولاً بديلة لتنظيم الاصطفاف تراعي احتياجات المدينة، وتدعم الحركة التجارية دون تحميل المواطنين أي كلف إضافية.

وختم الخشمان بالقول إن بلدية الزرقاء ستظل منحازة لصوت المواطن، وتعمل وفق نهج تشاركي يضع مصلحة المدينة وأبنائها في مقدمة الأولويات، مؤكداً استمرار العمل على تطوير الخدمات وتنظيم الحركة المرورية بما يخدم الجميع.
 
 


