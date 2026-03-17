الزيارات الملكية تكسر جمود المشهد وتعزز التضامن العربي

الوكيل الإخباري- يثمّن حزب الاتحاد الوطني الأردني عالياً الجهود والاتصالات الدولية التي يقودها جلالة الملك، والتي تجسدت في زياراته الملكية إلى عدد من الدول الشقيقة، لا سيما دول الخليج العربي، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر، في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة والاعتداء على دول عربيه وخليجيه .

إن هذه التحركات الملكية أسهمت في كسر حالة الجمود السياسي، وفتحت آفاقاً جديدة لتعزيز التنسيق والتشاور العربي المشترك لوقف هذه الحرب وعدم جر المنطقه لها .و بما يخدم مصالح شعوبنا ويعزز من استقرار وأمن المنطقة، في ظل التحديات والظروف الراهنة.



ويؤكد الحزب أن هذا الحراك يعبر عن عمق التضامن الأردني الهاشمي، الذي يلتف حوله أبناء الوطن كافة، كما تلتف حوله الأحزاب السياسية الأردنية، وفي مقدمتها حزب الاتحاد الوطني الأردني، دعماً للموقف الوطني الثابت، ووقوفاً صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية الحكيمة.



كما يعكس هذا الدور الأردني الريادي حرص المملكة على تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ وحدة الصف العربي، وتأكيد أن المصير العربي واحد، وأن التضامن بين الدول العربية هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات وحماية مصالح الأمة.



حفظ الله الأردن وقيادته، وحمى أشقاءنا العرب، وأدام على أمتنا نعمة الأمن والاستقرار.

حزب الاتحاد الوطني الأردني