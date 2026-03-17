الزيارات الملكية تكسر جمود المشهد وتعزز التضامن العربي

الزيارات الملكية تكسر جمود المشهد وتعزز التضامن العربي
الزيارات الملكية تكسر جمود المشهد وتعزز التضامن العربي
 
الثلاثاء، 17-03-2026 11:56 م

الوكيل الإخباري-   يثمّن حزب الاتحاد الوطني الأردني عالياً الجهود والاتصالات الدولية التي يقودها جلالة الملك، والتي تجسدت في زياراته الملكية إلى عدد من الدول الشقيقة، لا سيما دول الخليج العربي، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر، في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة والاعتداء على دول عربيه وخليجيه .

إن هذه التحركات الملكية أسهمت في كسر حالة الجمود السياسي، وفتحت آفاقاً جديدة لتعزيز التنسيق والتشاور العربي المشترك لوقف هذه الحرب وعدم جر المنطقه لها .و بما يخدم مصالح شعوبنا ويعزز من استقرار وأمن المنطقة، في ظل التحديات والظروف الراهنة.


ويؤكد الحزب أن هذا الحراك يعبر عن عمق التضامن الأردني الهاشمي، الذي يلتف حوله أبناء الوطن كافة، كما تلتف حوله الأحزاب السياسية الأردنية، وفي مقدمتها حزب الاتحاد الوطني الأردني، دعماً للموقف الوطني الثابت، ووقوفاً صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية الحكيمة.


كما يعكس هذا الدور الأردني الريادي حرص المملكة على تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ وحدة الصف العربي، وتأكيد أن المصير العربي واحد، وأن التضامن بين الدول العربية هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات وحماية مصالح الأمة.


حفظ الله الأردن وقيادته، وحمى أشقاءنا العرب، وأدام على أمتنا نعمة الأمن والاستقرار.
حزب الاتحاد الوطني الأردني

 


انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

يلعب الحذاء دورًا مهمًا في تنسيق إطلالة عيد الفطر، إذ يمكن أن يضيف لمسة أنيقة ويمنح المظهر طابعًا ينسجم مع أجواء الاحتفال، لذلك يُعد اختيار التصميم المناسب خطوة أساسية لإكمال اللوك بشكل متناسق. أحذية

الخارجية النيابية تعزي كينيا وإثيوبيا بضحايا الكوارث الطبيعية وتؤكد تضامنها الكامل

صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

‏هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟

يبلغ حجمه حوالي 1.6 ضعف حجم الأرض.. اكتشاف كوكب جديد "سائل"

التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم

