الإثنين 2026-03-30 06:24 م

السعايدة: زيادة كلف قطاع الطاقة بنحو 100 مليون دينار شهريا بسبب الظروف الإقليمية

ت
الإثنين، 30-03-2026 04:11 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أن قطاع الطاقة يشهد تحولا استراتيجيا مدفوعا بنمو مساهمة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الوطنية في استقطاب الاستثمارات النوعية في مشاريع الطاقة النظيفة.

وفيما يتعلق بأمن التزويد، أكد السعايدة توافر مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المملكة، إلى جانب إلزام محطات التزويد بالحفاظ على حد أدنى من المخزون بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة، مشيرا إلى أن الهيئة تتابع بشكل مستمر جاهزية منظومة المشتقات النفطية، وتنفيذ خطة توزيع متكاملة لضمان استمرارية التزويد لمختلف القطاعات بكفاءة ودون انقطاع.


وكشف أن التداعيات الإقليمية أسهمت في زيادة كلف قطاع الطاقة بنحو 100 مليون دينار شهريا منذ الأزمة الإقليمية، مؤكدا في الوقت ذاته أن تعديل تعرفة الكهرباء للمستهلكين غير مطروح في المرحلة الراهنة.


وفي محور تطوير البنية التشريعية، أكد السعايدة أن الهيئة وصلت إلى مراحل متقدمة في إعداد الأطر التنظيمية الخاصة بأنظمة تخزين الطاقة، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية في هذا القطاع الحيوي.

 
 


gnews

ن

ز

