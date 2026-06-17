السعايدة يتفقد محطة العقبة الحرارية

وبحسب بيان صدر عن الهيئة اليوم الأربعاء، اطلع السعايدة خلال الزيارة على آخر التطورات في عمل المحطة ومستوى جاهزيتها التشغيلية، ودورها في تعزيز موثوقية النظام الكهربائي ودعم أمن التزويد بالطاقة في المملكة .
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