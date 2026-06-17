السعايدة يتفقد محطة العقبة الحرارية

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، محطة العقبة الحرارية التابعة لشركة السمرا لتوليد الكهرباء، بحضور مدير عام الشركة المهندس سامي الزواتين وعدد من المعنيين في الهيئة والشركة.

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