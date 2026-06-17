الأربعاء 2026-06-17 03:32 م

السعايدة يتفقد محطة العقبة الحرارية

السعايدة يتفقد محطة العقبة الحرارية
السعايدة يتفقد محطة العقبة الحرارية
 
الأربعاء، 17-06-2026 03:15 م

الوكيل الإخباري-    تفقد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، محطة العقبة الحرارية التابعة لشركة السمرا لتوليد الكهرباء، بحضور مدير عام الشركة المهندس سامي الزواتين وعدد من المعنيين في الهيئة والشركة.

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وبحسب بيان صدر عن الهيئة اليوم الأربعاء، اطلع السعايدة خلال الزيارة على آخر التطورات في عمل المحطة ومستوى جاهزيتها التشغيلية، ودورها في تعزيز موثوقية النظام الكهربائي ودعم أمن التزويد بالطاقة في المملكة .

 
 


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