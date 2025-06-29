الأحد 2025-06-29 08:08 م
 

السعودية تبدأ بمنح التأشيرات للأردنيين الراغبين بالسفر براً عبر المملكة

علم السعودية
السعودية
 
الأحد، 29-06-2025 08:04 م
الوكيل الإخباري-    تابعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باهتمام الملاحظات الواردة من المواطنين الأردنيين المُقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حول إمكانية منحهم تأشيرات مرور لتسهيل عودتهم برًّا إلى الأردن عبر أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة بهدف قضاء الإجازات الصيفية.اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن الوزارة تابعت مع السلطات السعودية الاتصالات والملاحظات التي وردت من المواطنين المُقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي حول تسهيل منحهم تأشيرات المرور للأردن عبر الأراضي السعودية، مُبيّنًا أن السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية أكّدت مشكورة بدء منح التأشيرات للمواطنين الأردنيين اعتبارًا من صباح اليوم من خلال تقديم الطلبات إلكترونيًّا عبر المنصة الإلكترونية السعودية المخصصة لذلك.

وأعرب السفير القضاة عن شكره للمملكة العربية السعودية الشقيقة على تعاونها وسرعة استجابتها لهذا الموضوع والموافقة على طلبات المواطنين الأردنيين، مُشيرًا إلى أن السلطات السعودية أوضحت بأنها ستمنحهم تأشيرة عودة مرورًا من الأردن إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر تقديم طلبات إلكترونية وفي الطريقة ذاتها فور انتهاء إجازاتهم الصيفية في الأردن.
 
gnews

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