الأربعاء 2026-05-13 09:17 م

السعودية تستقبل الحجاج الأردنيين عبر منفذ حالة عمار

الأربعاء، 13-05-2026 07:52 م

الوكيل الإخباري-   استقبلت جوازات منفذ حالة عمار بمنطقة تبوك الحجاج الأردنيين القادمين لأداء فريضة الحج لعام 1447هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، في إطار جاهزية السعودية لاستقبال ضيوف الرحمن عبر مختلف المنافذ الدولية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها الكاملة لموسم الحج، من خلال تسخير إمكاناتها البشرية والتقنية، ودعم منصاتها في المنافذ الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة، إلى جانب كوادر مؤهلة تتحدث عدة لغات لتسهيل إجراءات الحجاج وخدمتهم بكفاءة عالية.
وانطلقت الأربعاء، أولى قوافل الحجاج من مدينة الحجاج التابعة للواء الجيزة جنوبي العاصمة عمّان، إيذاناً ببدء موسم التفويج الرسمي نحو الأراضي المقدسة.

 
 


