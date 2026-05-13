السعودية تستقبل الحجاج الأردنيين عبر منفذ حالة عمار

وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها الكاملة لموسم الحج، من خلال تسخير إمكاناتها البشرية والتقنية، ودعم منصاتها في المنافذ الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة، إلى جانب كوادر مؤهلة تتحدث عدة لغات لتسهيل إجراءات الحجاج وخدمتهم بكفاءة عالية.
وانطلقت الأربعاء، أولى قوافل الحجاج من مدينة الحجاج التابعة للواء الجيزة جنوبي العاصمة عمّان، إيذاناً ببدء موسم التفويج الرسمي نحو الأراضي المقدسة.
