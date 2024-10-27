السعودية تُعلن تنفيذ الاعدام بحق أردني بتهمة تهريب المخدرات

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم الإعدام بحق أردني في منطقة الجوف أمس السبت.



وقالت الداخلية السعودية في بيان إن الشاب الأردني أقدم على تهريب أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى السعودية، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه. وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبعد إحالته إلى المحكمة المختصة، صدر حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا. وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني يوم السبت 23 / 4 / 1446هـ، الموافق 26 / 10 / 2024م، في منطقة الجوف.

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