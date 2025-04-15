السعود يطالب بأقصى العقوبات لكل يد تحاول العبث بأمن الأردن

وأكد السعود أن من يخطط لتصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة، ويُخفي المتفجرات، ويُجند الشباب لغايات مشبوهة، ليس مجرد مجرم بل خائن لوطنه، وعدو، وسيلصق به عار الخيانة، وطالب الأجهزة الأمنية باتخاذ أقصى العقوبات وبتر كل يد تحاول العبث بأمن الأردن.
وأضاف السعود "ومن موقعي كنائب عن هذا الشعب الأبي، لا أطالب بمحاكمة هؤلاء فقط، بل بمحاسبة كل من تستر، وسهّل، وتواطأ، أو حتى سكت عن هذه المخططات. فالصمت خيانة، والمجاملة في أمن الوطن جريمة لا تغتفر." .
وأشاد بفرسان المخابرات العامة "فرسان الحق"، وللجيش العربي الباسل، ولرجال الأمن الساهرين على حدود الوطن وداخله، مؤكدا الوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى، القوي الصلب، الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد، الحارس لمستقبل هذا الوطن.
واختتم السعود بعدم التسامح، المغفرة، والرحمة، لكل من يفكر بإشعال فتنة في في المملكة الأردنية الهاشمية العصية على كل من يفكر بالتخريب والفتنة ولطالما كان الأردن ثابت وراسخ في كافة مواقفه .
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