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السفارة الأردنية في الرباط تنظم معرضا للأزياء التقليدية الأردنية

السفيرة الأردنية بالرباط جمانة غنيمات في معرض للأزياء التقليدية الأردنية في المغرب
السفيرة الأردنية بالرباط جمانة غنيمات في معرض للأزياء التقليدية الأردنية في المغرب
الخميس، 05-12-2024 10:02 م
الوكيل الإخباري-   نظمت سفارة الأردن في العاصمة المغربية الرباط معرضاً للأزياء التقليدية الأردنية، بالتعاون مع جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، واستضافته المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.اضافة اعلان


وجاء المعرض ضمن فعاليات افتتاح النسخة السادسة من "الإكليل الثقافي"، الذي حمل هذا العام عنوان "ربط الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي من أجل تنمية مستدامة".

وشهد المعرض حضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني وشخصيات دبلوماسية وثقافية وعلمية بارزة، مسلطاً الضوء على أهمية التوازن بين التراث الثقافي والتطور التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة.

وعبرت السفيرة الأردنية بالرباط، جمانة غنيمات، عن فخرها بتنظيم هذا الحدث الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين الأردن والمغرب.

وقالت: "إن معرض الأزياء التقليدية الأردنية، هو نافذة تعكس جزءاً من هويتنا الثقافية وتقاليدنا العريقة، ويمثل فرصة لتعريف الأشقاء في المغرب بجانب مهم من تراثنا.

كما أن هذه الفعالية تأتي في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين بلدينا الشقيقين، اللذين تربطهما علاقات متينة قائمة على الأخوة والتعاون."
 
gnews

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