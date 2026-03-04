السفارة الأمريكية في الأردن توجه رسالة

وجاء في رسالة موجهة إلى الرعايا الأمريكيين أن بإمكانهم التواصل مع قسم خدمات المواطنين الأمريكيين (ACS) عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
أو من خلال الهاتف على الرقم:
+1 (202) 501-4444 (من خارج الولايات المتحدة)
1-888-407-4747 (من داخل الولايات المتحدة).
وأوضحت السفارة أن بإمكان المواطنين الأمريكيين مغادرة الأردن عبر الرحلات التجارية المتاحة من عمّان إلى وجهات خارج المنطقة.
وتأتي هذه الدعوة في إطار الإجراءات الاحترازية المعتادة التي تتخذها البعثات الدبلوماسية لضمان سلامة رعاياها في ظل المستجدات الإقليمية.
