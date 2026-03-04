الأربعاء 2026-03-04 10:07 م

السفارة الأمريكية في الأردن توجه رسالة

السفارة الامريكية في عمان
السفارة الأمريكية
 
الأربعاء، 04-03-2026 09:44 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   دعت السفارة الأمريكية في الأردن المواطنين الأمريكيين المتواجدين في المملكة إلى التواصل معها، مؤكدة أن الحكومة الأمريكية مستعدة لتقديم المساعدة للراغبين في العودة إلى ديارهم بأمان من منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في رسالة موجهة إلى الرعايا الأمريكيين أن بإمكانهم التواصل مع قسم خدمات المواطنين الأمريكيين (ACS) عبر البريد الإلكتروني:


[email protected]
أو من خلال الهاتف على الرقم:
+1 (202) 501-4444 (من خارج الولايات المتحدة)
1-888-407-4747 (من داخل الولايات المتحدة).


وأوضحت السفارة أن بإمكان المواطنين الأمريكيين مغادرة الأردن عبر الرحلات التجارية المتاحة من عمّان إلى وجهات خارج المنطقة.


وتأتي هذه الدعوة في إطار الإجراءات الاحترازية المعتادة التي تتخذها البعثات الدبلوماسية لضمان سلامة رعاياها في ظل المستجدات الإقليمية.

 
 


