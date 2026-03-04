السفارة الأمريكية في الأردن توجه رسالة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - دعت السفارة الأمريكية في الأردن المواطنين الأمريكيين المتواجدين في المملكة إلى التواصل معها، مؤكدة أن الحكومة الأمريكية مستعدة لتقديم المساعدة للراغبين في العودة إلى ديارهم بأمان من منطقة الشرق الأوسط.

اضافة اعلان



وجاء في رسالة موجهة إلى الرعايا الأمريكيين أن بإمكانهم التواصل مع قسم خدمات المواطنين الأمريكيين (ACS) عبر البريد الإلكتروني:



[email protected]

أو من خلال الهاتف على الرقم:

+1 (202) 501-4444 (من خارج الولايات المتحدة)

1-888-407-4747 (من داخل الولايات المتحدة).



وأوضحت السفارة أن بإمكان المواطنين الأمريكيين مغادرة الأردن عبر الرحلات التجارية المتاحة من عمّان إلى وجهات خارج المنطقة.