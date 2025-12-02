السفارة الإماراتية تحتفل بالعيد الوطني

الوكيل الإخباري- أقامت السفارة الإماراتية في عمان، مساء أمس الاثنين، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاتحاد، تحت شعار "متحدين"، بحضور سمو الأميرة عالية بنت الحسين ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والمدعوين.

