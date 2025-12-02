السفارة الإماراتية تحتفل بالعيد الوطني

الثلاثاء 2025-12-02 12:25 م

الوكيل الإخباري-   أقامت السفارة الإماراتية في عمان، مساء أمس الاثنين، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاتحاد، تحت شعار "متحدين"، بحضور سمو الأميرة عالية بنت الحسين ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والمدعوين.

وألقى القائم بالأعمال في السفارة المستشار حمد المطروشي كلمة أكد فيها أن احتفالات هذا العام تأتي تحت شعار "متحدين"، تزامناً مع إعلان سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عام 2025 «عام المجتمع».

 
 


