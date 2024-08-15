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السفارة الباكستانية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

جانب من الحفل
جانب من الحفل




 

الخميس، 15-08-2024 01:12 م

الوكيل الإخباري-  احتفلت السفارة الباكستانية في عمان مساء أمس الأربعاء، بالعيد الوطني لجمهورية باكستان الإسلامية.


وحضر الحفل، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة ومدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سامي غوشة وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين والدبلوماسيين والصحفيين والمدعوين.


وأكد السفير الباكستاني محمد اجمل إقبال خلال كلمة ألقاها على هامش الحفل، متانة العلاقات الباكستانية – الأردنية ووصفها بالمتميزة، داعيا الى تطويرها بجميع المجالات لما يخدم البلدين الصديقين.

وعرض السفير النمو والتطور الذي تشهده باكستان ومواقفها الداعمة للقضايا الدولية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.


من جانبه، أكد الوزير الخلايلة، أن هناك علاقات طيبة وعلاقات صداقة تاريخية تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية باكستان الإسلامية، معربا عن أمله ان تستمر هذه الصداقة وان تتعمق بما فيه خير البلدين ورفعتهما وعزتهما.


وأعرب عن تهاني وتمنيات الأردن للأصدقاء في باكستان متمنيا للشعب الباكستاني ان يحقق ما يصبو إليه من نمو وازدهار في مختلف المجالات.


وأقيمت على هامش الحفل العديد من الفعاليات الثقافية والفنية.

gnews

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