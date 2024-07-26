السفارة الصينية تحتفل بالذكرى الـ97 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني

وأشاد الملحق العسكري الصيني العقيد لي بنغ بعمق العلاقات والتعاون القائم بين الأردن والصين في مختلف المجالات. وأكد أهمية دور الأردن ومساهماته في تحقيق السلام العالمي والإقليمي، مشيراً إلى أن الأردن حظي بإشادة واسعة النطاق من المجتمع الدولي لدعمه الثابت للشعب الفلسطيني وتقديمه المساعدة للمواطنين في قطاع غزة بكافة الوسائل المتاحة.
وقال إن جيش التحرير الشعبي الصيني خاض على مدى 97 عاماً الحروب والأوقات الصعبة، وقدم تضحيات كبيرة، وحقق المزيد من الانتصارات المجيدة، مما ساعد الحزب الشيوعي الصيني والشعب على تحقيق مزايا تاريخية عظيمة. وتطور الجيش من قوة ذات خدمة واحدة إلى قوة قوية ذات فروع متعددة، وهو يتجه نحو جيش ممتاز على المستوى العالمي. مضيفاً أن الصين تلتزم بطريق التنمية السلمية وتتبنى سياسة دفاعية وطنية ذات طبيعة دفاعية.
وبين أن السلام والأمن العالميين يواجهان في الوقت الحالي مخاطر وتحديات جسيمة ومعقدة وهائلة منذ تشرين الأول الماضي، ولا ينبغي للحرب أن تستمر، ولا ينبغي للعدالة أن تظل غائبة إلى الأبد. مؤكداً أن الصين تدعم بقوة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة على أساس حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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