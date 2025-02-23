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السفارة الكويتية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
الأحد، 23-02-2025 10:38 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت السفارة الكويتية في عمان، مساء اليوم الأحد، بمناسبة العيد الوطني الـ64، وذكرى التحرير الـ 34 لدولة الكويت الشقيقة.

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وأكد السفير الكويتي لدى المملكة حمد المري، خلال الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين والسفراء والصحفيين والمدعوين، عمق ومتانة العلاقات التي تربط الأردن والكويت في مختلف المجالات.

 
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