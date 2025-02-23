السفارة الكويتية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

وأكد السفير الكويتي لدى المملكة حمد المري، خلال الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين والسفراء والصحفيين والمدعوين، عمق ومتانة العلاقات التي تربط الأردن والكويت في مختلف المجالات.
-
أخبار متعلقة
-
الشرع يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية الطارئة بمصر
-
تحذير أمني للأردنيين
-
العضايلة: الرفض الأردني واضح لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو داخلها
-
زراعتا عجلون والأغوار الشمالية تدعوان لاتخاذ تدابير لمواجهة الصقيع
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
إغلاق 10 جسور في عمّان بسبب الانجماد المتوقع
-
أمانة عمان: نظام رخص البناء المعدل أصبح ساري المفعول ومطبق
-
الاقتصاد الرقمي: الأردن من الدول السباقة في دعم الأجندة الرقمية العربية