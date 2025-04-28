السفارة الهولندية في عمان تحتفل بيوم الملك

11:05 ص

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الوكيل الإخباري- أقامت سفارة مملكة هولندا في عمان حفل استقبال بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك ويليم ألكسندر الثامن والخمسين والمعروف بيوم الملك، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والمدعوين. اضافة اعلان





وقال السفير الهولندي هاري فيرفاي: "يعد يوم الملك مناسبة للتأمل في قوة الروابط بين هولندا والأردن، حيث نحتفل هذا العام بمرور 74 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكتين، وهي شراكة تقوم على التعاون الوثيق في مختلف المجالات، والصداقة العميقة بين العائلتين الملكيتين."



وجدد السفير فيرفاي في كلمته أثناء الحفل تأكيد دعم هولندا الثابت والمستمر للأردن، مشيرًا إلى توقيع منحة أخيرًا بقيمة 31 مليون يورو لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان، إلى جانب الجهود المبذولة لتمكين رواد الأعمال الشباب عبر برنامج "أورانج كورنرز".



وأشار إلى دعم هولندا المتواصل لدور الأردن الإنساني في استضافة اللاجئين، مؤكدًا وقوف بلاده جنبًا إلى جنب مع الأردن لمواجهة التبعات طويلة الأمد للنزوح. مشيرًا إلى أن هولندا خصصت العام الماضي مبلغًا إضافيًا قدره 98 مليون دولار لإطلاق المرحلة الثانية من شراكة آفاق "Prospects"، ما يمدد إطار التعاون حتى نهاية 2028.



وزاد أنه ومن خلال هذه الشراكة مع شركاء موثوقين مثل: اليونيسف، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، منظمة العمل الدولية (ILO)، والبنك الدولي (WB)، تواصل هولندا دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة عبر خلق فرص في مجالات التعليم والعمل والحماية والوصول إلى المياه.



وأكد التزام هولندا بدعم الأولويات الوطنية الأردنية، مع تركيز التعاون على قطاعات حيوية مثل الأمن المائي، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التجارة الثنائية، مع تلبية احتياجات الفئات الأكثر تهميشًا وضعفًا كاللاجئين والمجتمعات المضيفة والنساء والشباب، التي تشكل أهمية محورية في برامجنا.



وفيما يخص الشأن السياسي، أشاد السفير فيرفاي بالدور البارز الذي يلعبه الأردن في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مجددًا دعم بلاده لعملية السلام في الشرق الأوسط.



