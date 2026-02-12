الخميس 2026-02-12 06:57 م

السفارة اليابانية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

ا
جانب من الاحتفال
 
الوكيل الإخباري  أقامت السفارة اليابانية في عمان مساء أمس الأربعاء، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لليابان، وإحياء للذكرى السادسة والستين لميلاد الإمبراطور، الذي يصادف الثالث والعشرين من شباط من كل عام.

وقالت السفارة في بيان اليوم الخميس، إن الحفل بمثابة مناسبة لتأكيد العلاقات التاريخية الراسخة بين اليابان والأردن، التي تمتد لأكثر من سبعة عقود، وتعكس التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والتعليمية، إضافة إلى التبادلات الشعبية والأكاديمية.


وأشارت الى أن عام 2025 شكل مرحلة مميزة في مسيرة التعاون الأردني الياباني، إذ شهد زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى اليابان في تشرين الثاني الماضي وزيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى اليابان في أيار الماضي بمناسبة معرض أوساكا–كانساي.


وأكد السفير الياباني في عمان أساري هيديكي، على عمق الصداقة اليابانية – الأردنية، مشيرا إلى أن البلدين يحرصان على القيم الأصيلة إلى جانب الابتكار الحديث، وأن العلاقات الثنائية تستند إلى جهود متواصلة في مجالات عدة تشمل الأمن والدفاع، والاقتصاد والأعمال، والثقافة، والتعليم، والتبادلات الشعبية والأكاديمية.


وأضاف إن اليابان تواصل دعم الأردن من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، التي تجاوزت قيمتها 4.4 مليار دولار، كما أن التعاون الدفاعي بين البلدين شهد زيارات رفيعة المستوى من بينها زيارة وزير الدفاع الياباني ورئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية.


ولفت إلى الدور الياباني في دعم جهود السلام في فلسطين، من خلال نهج قائم على الركائز الثلاث للحفاظ على الاستقرار والاستفادة من حزمة المساعدات الأخيرة المقدرة بـ170 مليون دولار.


وأوضح أن العلاقات بين اليابان والأردن تقوم على أسس الاحترام المتبادل والقيم المشتركة، مشددا على التزام اليابان بدعم جهود الأردن لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والتطلع إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات خلال السنوات المقبلة.


وشمل الحفل عرض سيارات يابانية من شركات مازدا، إيسوزو وتويوتا وميتسوبيشي، وسوزوكي وهوندا، إلى جانب معروضات لشركات (JTI)، سيكو، هيتاشي للطاقة وكيكومان، ما يعكس العلاقات التجارية القوية بين اليابان والأردن.


كما تضمن برنامج الحفل عروضا ثقافية وفنية، شملت فن تنسيق الزهور الياباني التقليدي "إيكيبانا"، وعزف آلة الكوتو الوترية اليابانية، إضافة إلى تقديم مراسم الشاي اليابانية التقليدية على يد السفير شخصيا مع أطباق السوشي المعدة بعناية على يد الشيف الياباني ناكامورا، لتعكس عمق الثقافة اليابانية وتراثها الفني.

 
 


