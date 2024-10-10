السفيرة الأمريكية: قدها يا النشامى (فيديو)

الوكيل الإخباري- نشرت السفارة الأمريكية في الأردن مقطع فيديو على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي حمل توقعات موظفي السفارة لمباراة منتخبنا الوطني مع نظير الكوري الجنوبي اليوم ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

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السفيرة الأمريكية في الأردن يائيل لمبرت اختتمت التوقعات بالقول: "قدها يا النشامى".