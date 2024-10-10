السفيرة الأمريكية: قدها يا النشامى (فيديو)

السفيرة الأمريكية: "قدها يا النشامى" #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/MLtawYDFjh— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 10, 2024
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