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السفيرة النعيمات تقدم أوراق اعتمادها لسلطان عُمان

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الخميس، 14-11-2024 05:49 م

الوكيل الإخباري-   قدمت السفيرة ثروة حمد النعيمات، اليوم الخميس، أوراق اعتمادها إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، سفيرة معتمدة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى سلطنة عُمان، خلال مراسم أقيمت في قصر البركة في العاصمة مسقط.

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ونقلت السفيرة النعيمات، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، فيما طلب السلطان نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة وجهوده الدؤوبة، وعمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

 
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