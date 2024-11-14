السفيرة النعيمات تقدم أوراق اعتمادها لسلطان عُمان

الوكيل الإخباري- قدمت السفيرة ثروة حمد النعيمات، اليوم الخميس، أوراق اعتمادها إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، سفيرة معتمدة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى سلطنة عُمان، خلال مراسم أقيمت في قصر البركة في العاصمة مسقط.

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