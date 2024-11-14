السفيرة النعيمات تقدم أوراق اعتمادها لسلطان عُمان

ونقلت السفيرة النعيمات، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، فيما طلب السلطان نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة وجهوده الدؤوبة، وعمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
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