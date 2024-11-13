السفير الأردني في العراق يبحث تعزيز التعاون الأمني مع العراق

وقالت السفارة الأردنية بالعراق في بيان اليوم الأربعاء: أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون، خاصة في المجال الأمني.
بدوره أكد الأعرجي أن استقرار الأردن مرتبط بأمن واستقرار العراق، مشددا على أهمية تعاون دول المنطقة لتحقيق السلام الدائم.
واستعرض الطرفان تطورات الأحداث في فلسطين ولبنان، وشددا على ضرورة العمل على إيقاف التصعيد في المنطقة.
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