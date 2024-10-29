السّفير البلجيكيّ في لقاء مع مركز الدّراسات الإستراتيجيّة

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الوكيل الإخباري- استضاف مركز الدّراسات الإستراتيجيّة في الجامعة الأردنيّة، اليوم الثّلاثاء، سفيرَ مملكة بلجيكا في الأردنّ سيرج ديكشن، في جلسة مغلقة. اضافة اعلان





وناقش السّفيرُ البلجيكيّ مع مجموعة من الخبراء والمختصّين التّطوّراتِ الّتي تشهدها المنطقة والإقليم.