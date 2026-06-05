الجمعة 2026-06-05 10:48 م

السفير السعودي يزور المعهد القضائي الأردني ويبحث تعزيز التعاون المشترك

المعهد القضائي الأردني
المعهد القضائي الأردني
 
الجمعة، 05-06-2026 09:52 م

الوكيل الإخباري-   اطلع السفير السعودي لدى المملكة، الأمير منصور بن خالد آل سعود، على تجربة المعهد القضائي الأردني ودوره في إعداد وتأهيل الكفاءات القضائية، خلال زيارة رسمية أجراها إلى مقر المعهد في عمان.

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وحسب بيان للمعهد، استمع السفير السعودي خلال زيارته للمعهد أمس الخميس، إلى عرض تعريفي تناول مسيرة المعهد القضائي الأردني ورسالته وأهدافه، والدور الذي يضطلع به في إعداد وتأهيل القضاة وتطوير قدراتهم المهنية، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يجمع بينهما من روابط تاريخية راسخة وتعاون وثيق في مختلف المجالات.


وأضاف البيان، أن السفير اطلع على أبرز البرامج الأكاديمية والتدريبية والمبادرات النوعية التي ينفذها المعهد، والجهود المبذولة لتطوير منظومة التدريب القضائي ورفع كفاءة القضاة، بما عزز مكانته بوصفه صرحاً قضائياً وعلمياً رائداً على المستويين الوطني والعربي.

 
 


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