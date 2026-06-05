السفير السعودي يزور المعهد القضائي الأردني ويبحث تعزيز التعاون المشترك

وحسب بيان للمعهد، استمع السفير السعودي خلال زيارته للمعهد أمس الخميس، إلى عرض تعريفي تناول مسيرة المعهد القضائي الأردني ورسالته وأهدافه، والدور الذي يضطلع به في إعداد وتأهيل القضاة وتطوير قدراتهم المهنية، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يجمع بينهما من روابط تاريخية راسخة وتعاون وثيق في مختلف المجالات.
وأضاف البيان، أن السفير اطلع على أبرز البرامج الأكاديمية والتدريبية والمبادرات النوعية التي ينفذها المعهد، والجهود المبذولة لتطوير منظومة التدريب القضائي ورفع كفاءة القضاة، بما عزز مكانته بوصفه صرحاً قضائياً وعلمياً رائداً على المستويين الوطني والعربي.
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