السفير السعودي يزور المعهد القضائي الأردني ويبحث تعزيز التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- اطلع السفير السعودي لدى المملكة، الأمير منصور بن خالد آل سعود، على تجربة المعهد القضائي الأردني ودوره في إعداد وتأهيل الكفاءات القضائية، خلال زيارة رسمية أجراها إلى مقر المعهد في عمان.

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وحسب بيان للمعهد، استمع السفير السعودي خلال زيارته للمعهد أمس الخميس، إلى عرض تعريفي تناول مسيرة المعهد القضائي الأردني ورسالته وأهدافه، والدور الذي يضطلع به في إعداد وتأهيل القضاة وتطوير قدراتهم المهنية، إلى جانب استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يجمع بينهما من روابط تاريخية راسخة وتعاون وثيق في مختلف المجالات.