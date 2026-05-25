السفير القطري يهنئ الملك وولي العهد والأردنيين بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- هنأ السفير القطري في الأردن، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد والأردنيين، بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.





وأعرب السفير آل ثاني في مقطع مصور بثته السفارة القطرية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن أطيب أمنياته لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وإلى الشعب الأردني، بمزيد من التقدم والازدهار.



وأضاف آل ثاني "وأنتم تحتفلون في استقلال بلدكم، نشارككم من دولة قطر؛ أميراً وحكومة وشعباً، فرحتكم بهذا اليوم العظيم".



كما أعرب السفير القطري عن الفخر والاعتزاز بوجوده بالأردن وقال: "أشعر بالفخر والاعتزاز بأني بينكم في بلدي الثاني؛ الأردن الحر، هذا البلد العربي الأصيل في مواقفه، الحكيم بقيادته والكريم بشعبه".



وقال السفير آل ثاني "ثمانون عاماً من الاستقلال، وأنتم تكتبون في "قصة وطنكم" فصولاً من الكرامة والعزة والإنجاز والبناء والازدهار والتنمية"، مشدداً على أنه "وبعد الأحداث التي مرت بها المنطقة، جاءت ذكرى الاستقلال في هذا العام لتكون عنواناً لإرادة هذا البلد الصلبة، ومثالاً للعالم أجمع في الوفاء، والصمود، والصبر والثبات".









