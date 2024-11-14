السفير قلاجوقه يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام لنيوزيلندا

الوكيل الإخباري- قدم السفير جانتي قلاجوقه، امس الأربعاء، أوراق اعتماده إلى فخامة الحاكم العام لنيوزيلندا سيندي كيرو، سفيراً معتمداً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى نيوزيلندا، خلال مراسم أقيمت في مقر قصر الحكومة النيوزيلندية في العاصمة ويلنغتون.

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