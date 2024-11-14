السفير قلاجوقه يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام لنيوزيلندا

ونقل السفير قلاجوقه، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى فخامة الحاكم العام لنيوزلندا، وتمنياته للشعب النيوزيلندي الصديق بمزيد من التقدم والنماء، وبدورها طلبت الحاكم العام كيرو، نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وتمنياتها للشعب الأردني بدوام السلام والازدهار.
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