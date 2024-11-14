 
الخميس 2024-11-14 06:22 م
 

السفير قلاجوقه يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام لنيوزيلندا

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الخميس، 14-11-2024 05:39 م

الوكيل الإخباري-   قدم السفير جانتي قلاجوقه، امس الأربعاء، أوراق اعتماده إلى فخامة الحاكم العام لنيوزيلندا سيندي كيرو، سفيراً معتمداً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى نيوزيلندا، خلال مراسم أقيمت في مقر قصر الحكومة النيوزيلندية في العاصمة ويلنغتون.

اضافة اعلان


ونقل السفير قلاجوقه، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى فخامة الحاكم العام لنيوزلندا، وتمنياته للشعب النيوزيلندي الصديق بمزيد من التقدم والنماء، وبدورها طلبت الحاكم العام كيرو، نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وتمنياتها للشعب الأردني بدوام السلام والازدهار.

 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال الاسرائيلي

عربي ودولي الاحتلال يأمر سكان مبان في الضاحية الجنوبية بالإخلاء

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء: الحكومة بدأت بتخصيص أراض لفئة الشباب

وزارة الخارجية

أخبار محلية السفيرة النعيمات تقدم أوراق اعتمادها لسلطان عُمان

بتسلئيل سموتريتش

عربي ودولي بريطانيا تدين تصريحات سموتريتش بشأن الضفة الغربية

وزارة الخارجية

أخبار محلية السفير قلاجوقه يقدم أوراق اعتماده للحاكم العام لنيوزيلندا

علم لبنان

عربي ودولي 4 شهداء في غارات إسرائيلية على بعلبك وجنوب لبنان

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية يتفقد عددا من مدارس لواء دير علا وقضاء العارضة

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب يلتقي وفدا كويتيا



 


الأكثر مشاهدة