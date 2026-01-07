السقاف: تطوير الأسواق الحرة رافعة للاقتصاد الوطني

الوكيل الإخباري- أكدت رئيسة مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية خلود السقاف، أن تطوير الأسواق الحرة الحدودية رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني.

واطلعت السقاف خلال زيارتها التفقدية اليوم الأربعاء إلى الأسواق الحرة في معبر جابر الحدودي يرافقها عدد من مدراء الإدارات المعنية في الشركة على واقع سير العمل والجوانب التشغيلية والتجارية في السوق والإجراءات المعتمدة لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والزوار وجاهزية المرافق وجودة الخدمات المقدمة وآليات العمل المتبعة.



وقالت، إن مجلس الإدارة الحالي لديه استراتيجية عمل تهدف إلى تحسين وتطوير تجربة التسوق، وتحديث أساليب العرض ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في قطاع الأسواق الحرة.



وأكدت السقاف أن منفذ الأسواق الحرة في معبر جابر يعد موقعا استراتيجيا محوريا ضمن شبكة أسواق الشركة المنتشرة على المعابر البرية والبحرية، لما له من دور حيوي في خدمة حركة المسافرين، وتنشيط التبادل التجاري عبر الحدود.



وشددت على أهمية تطوير البنية التحتية للأسواق الحرة، وتنويع قاعدة المنتجات المعروضة فيها، وبما يلبي احتياجات مختلف الأذواق والجنسيات وبشكل يعزز القدرة التنافسية للأسواق الحرة الأردنية إقليمياً.



وأكدت أن شركة الأسواق الحرة الأردنية تسهم بشكل واضح في دعم الاقتصاد الوطني ما يوجب التركيز على تطويرها والاهتمام بها والحفاظ عليها، مضيفةً أن التركيز على هذا القطاع وتطويره يأتي انسجاماً وتلبيةً للتوجيهات الملكية السامية في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في الأردن.



وعبّرت السقاف عن تقديرها لجهود الكوادر العاملة في الأسواق الحرة في معبر جابر، مؤكدة أن العنصر البشري يشكل الركيزة الأساسية في تحسين الأداء وتحقيق أهداف الشركة.