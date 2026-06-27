السلامي: خبرة المونديال ستنعكس إيجابًا على الكرة الأردنية

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الوكيل الإخباري- قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي إن تجربة كأس العالم مهمة جدًا للمنتخب، وقد تعلّم منها الكثير، وإن هذا أحد الأهداف التي سعى إليها المنتخب الأردني في أول مشاركة له، مشيرًا إلى أنها ستنعكس إيجابًا على مستقبل كرة القدم الأردنية. اضافة اعلان





وأضاف أن قلة الخبرة أثرت على المنتخب الأردني في المباريات السابقة، مؤكدًا أن مواجهة الأردن والأرجنتين ستكون مباراة للتعلّم والاستمتاع مع لاعبين مميزين وفريق مميز.





