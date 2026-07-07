السلامي يودّع الأردن برسالة مؤثرة: أغادر لكن قلبي مع النشامى

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الوكيل الإخباري- ودّع المدير الفني السابق للمنتخب الأردني لكرة القدم، جمال السلامي، الأردن برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه على منصة إنستغرام، أكد فيها أن ارتباطه بالمملكة سيبقى رغم انتهاء مهمته مع "النشامى"، قائلًا: "أغادر، لكن قلبي سيبقى مرتبطًا بهذا البلد". اضافة اعلان





وقال السلامي إن رحلته مع المنتخب الأردني كانت استثنائية منذ وصوله إلى عمّان، حيث شعر بالترحيب والثقة وكأنه في بيته الثاني، مؤكدًا أن هذا الشعور سيبقى معه دائمًا.



واستذكر أبرز المحطات التي عاشها مع المنتخب، وفي مقدمتها تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ الأردن، إلى جانب بلوغ نهائي كأس العرب في قطر، ثم المشاركة في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وأشار إلى أن هذه الإنجازات لا تختصر القصة كاملة، معتبرًا أن القيمة الحقيقية للتجربة كانت في الإصرار والإيمان والعمل الجماعي والقتال من أجل تحقيق الأهداف، مضيفًا أن أكثر ما سيحمله معه هو "روح النشامى" داخل الفريق، وليس النتائج فقط.



وأوضح السلامي أن لحظة انتهاء فترته مع المنتخب الأردني ليست سهلة، معربًا عن فخره وامتنانه للأردن قيادةً وجماهير، ولكل لاعب وأفراد الطاقم الفني والإداري والطبي، وكل من وقف إلى جانب المنتخب خلال الفترة الماضية.



كما وجّه شكره إلى سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، على ثقته ودعمه طوال فترة عمله، معربًا عن أمله في أن يواصل المنتخب تحقيق النجاحات مستقبلًا، مؤكدًا أن ما بُني خلال هذه المرحلة "يستحق أن يستمر ويكبر".





