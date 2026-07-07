السلامي يودّع الأردن برسالة مؤثرة: أغادر لكن قلبي مع النشامى

وقال السلامي إن رحلته مع المنتخب الأردني كانت استثنائية منذ وصوله إلى عمّان، حيث شعر بالترحيب والثقة وكأنه في بيته الثاني، مؤكدًا أن هذا الشعور سيبقى معه دائمًا.
واستذكر أبرز المحطات التي عاشها مع المنتخب، وفي مقدمتها تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ الأردن، إلى جانب بلوغ نهائي كأس العرب في قطر، ثم المشاركة في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات لا تختصر القصة كاملة، معتبرًا أن القيمة الحقيقية للتجربة كانت في الإصرار والإيمان والعمل الجماعي والقتال من أجل تحقيق الأهداف، مضيفًا أن أكثر ما سيحمله معه هو "روح النشامى" داخل الفريق، وليس النتائج فقط.
وأوضح السلامي أن لحظة انتهاء فترته مع المنتخب الأردني ليست سهلة، معربًا عن فخره وامتنانه للأردن قيادةً وجماهير، ولكل لاعب وأفراد الطاقم الفني والإداري والطبي، وكل من وقف إلى جانب المنتخب خلال الفترة الماضية.
كما وجّه شكره إلى سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، على ثقته ودعمه طوال فترة عمله، معربًا عن أمله في أن يواصل المنتخب تحقيق النجاحات مستقبلًا، مؤكدًا أن ما بُني خلال هذه المرحلة "يستحق أن يستمر ويكبر".
-
أخبار متعلقة
-
نقابة الفنانين تعلّق تنفيذ شطب عضوية 46 عضوا حتى أيلول
-
بصافرة أردنية .. المخادمة يقود مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا
-
معان: اختتام معسكر الخدمة المجتمعية في مركزي شباب وشابات
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
زراعة معان تطلق الركن الإرشادي الزراعي لتعزيز نقل المعرفة للمزارعين
-
جامعة الحسين تطلق مجموعة من البرامج التدريبية
-
إغلاق تلفريك عجلون غدا لغايات الصيانة الدورية
-
الرئيس الأوزبكي يستقبل وزير الخارجية