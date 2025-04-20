"السياحة" تنظم محاضرة علمية لعالم الآثار المصري زاهي حواس

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة السياحة والآثار مساء أمس السبت، محاضرة علمية لعالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس في جامعة كولومبيا الأميركية في عمّان بعنوان: "الأهرامات وتوت عنخ آمون: الاكتشافات الحديثة".

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وعقدت المحاضرة، بحضور سمو الأميرة دانا فراس، رئيس الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، وسفير اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، ورئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس الأعيان العين ميشيل نزال، ورئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب وصفي حداد، والسفير المصري في عمان محمد سمير.