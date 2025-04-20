الأحد 2025-04-20 05:38 م
 

"السياحة" تنظم محاضرة علمية لعالم الآثار المصري زاهي حواس

وزارة السياحة
وزارة السياحة
 
الأحد، 20-04-2025 05:30 م

الوكيل الإخباري-    نظمت وزارة السياحة والآثار مساء أمس السبت، محاضرة علمية لعالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس في جامعة كولومبيا الأميركية في عمّان بعنوان: "الأهرامات وتوت عنخ آمون: الاكتشافات الحديثة".

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وعقدت المحاضرة، بحضور سمو الأميرة دانا فراس، رئيس الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، وسفير اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، ورئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس الأعيان العين ميشيل نزال، ورئيس لجنة السياحة والآثار النيابية النائب وصفي حداد، والسفير المصري في عمان محمد سمير.


وحضر الفعالية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، وأمين عام الوزارة الدكتور فادي بلعاوي، والرئيس الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الدكتور طالب الرفاعي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومدير عام دائرة الآثار العامة بالوكالة أكثم العويدي، وعدد من الوزراء السابقين والدبلوماسيين، ونخبة من علماء الآثار وأعضاء الهيئات التدريسية المتخصصين بالآثار من مختلف الجامعات الأردنية.

 
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