الثلاثاء 2025-06-03 07:32 م
 

السير ترد على فيديو الفوضى المرورية على مدخل سوق السلط

شرطي السير
شرطي السير
 
الثلاثاء، 03-06-2025 06:15 م

الوكيل الإخباري-   أكدت إدارة السير ان  الفوضى المرورية التي تسببت فيها المركبات على مدخل سوق السلط تعود للزيادة الملحوظة في حركة المركبات وهي اعتيادية بسبب حركة التسوق اثر قرب عيد الأضحى المبارك.

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وبينت إدارة السير  لـ "الوكيل الاخباري" ان وجود بازار لسيدات السلط بساحة عقبة تسبب بزيادة حركة المركبات في المنطقة.

 

وأوضحت ان تجمع سيارات "التكسي" في المنطقة يعود لأنه موقف مخصص لهم

 

وكان قد  أظهر الفيديو الذي تم تداوله  إغلاق مدخل سوق السلط من قبل بعض السائقين.

 

 

 
gnews

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