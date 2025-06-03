السير ترد على فيديو الفوضى المرورية على مدخل سوق السلط

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة السير ان الفوضى المرورية التي تسببت فيها المركبات على مدخل سوق السلط تعود للزيادة الملحوظة في حركة المركبات وهي اعتيادية بسبب حركة التسوق اثر قرب عيد الأضحى المبارك.

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وبينت إدارة السير لـ "الوكيل الاخباري" ان وجود بازار لسيدات السلط بساحة عقبة تسبب بزيادة حركة المركبات في المنطقة.

وأوضحت ان تجمع سيارات "التكسي" في المنطقة يعود لأنه موقف مخصص لهم