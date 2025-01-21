 
الثلاثاء 2025-01-21 10:06 م
 

السير تكشف سبب الأزمة المرورية على مدخل نفق الشعب

شرطي السير
شرطي السير
الثلاثاء، 21-01-2025 09:50 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة السير عن تباطؤ الحركة المرورية على مدخل نفق الشعب للسير القادم من الثامن بسبب حادث سير بين 5 مركبات.

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وقالت إدارة السير انها تتعامل مع الحادث ، وجاري التعامل مع الأثر المروري ورفع المعيقات.

 
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