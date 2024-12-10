 
الثلاثاء 2024-12-10 07:23 م
 

السير تكشف سبب الأزمة المرورية في صويلح

رجل إدارة السير
رجل إدارة السير
الثلاثاء، 10-12-2024 06:21 م

الوكيل الإخباري-    قالت إدارة السير المركزية، إنه تم التعامل مع تعطل مركبة أعلى جسر  صويلح  باتجاه  اشارة الدوريات الخارجية أدى إلى تباطؤ مروري.

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وبينت انها تعمل حاليا على رفع المركبة لعودة الحركة المرورية على المسرب الأيمن من الطريق.

ودعت الإدارة السائقين إلى القيادة بحذر، واتباع إرشادات رقباء السير، لحين رفع العوائق عن الطريق.

 
gnews

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