الإثنين 2026-04-13 06:34 م

السير تكشف سبب الازدحام المروري باتجاه دوار الداخلية

الإثنين، 13-04-2026 02:47 م
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوجود تباطؤ في الحركة المرورية أعلى جسر المخابرات، للمركبات القادمة من الدوار الرابع باتجاه دوار الداخلية، وذلك إثر تعطل مركبة شحن (قلاب) في الموقع.اضافة اعلان


وأوضحت إدارة السير أن مجموعاتها تواجدت في المكان فوراً، حيث باشرت العمل على سحب المركبة المتعطلة ورفع الأثر المروري الناجم عنها، بهدف إعادة انسيابية الحركة بأسرع وقت ممكن.
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة