السير: ضبط حدث بعمر 15 عامًا يقود مركبة في عمّان

08:16 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757975 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ضبطت عناصر إدارة السير، في العاصمة عمّان أمس السبت حدثًا يقود مركبة بشكل مخالف للقانون، وهو يبلغ 15 عامًا. اضافة اعلان





وقال النقيب محمد الدروبي من غرفة عمليات إدارة السير، إنّ هذه بالتأكيد مخالفة خطيرة، تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.



وبين أنّ السائقين غير المرخصين غير مؤهلين لقيادة المركبات، ولا يدركون قواعد المرور، ونسبة تسببهم بالحوادث أكثر من الحاصلين على رخص.

تم نسخ الرابط





