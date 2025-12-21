السير: ضبط حدث بعمر 15 عامًا يقود مركبة في عمّان

وقال النقيب محمد الدروبي من غرفة عمليات إدارة السير، إنّ هذه بالتأكيد مخالفة خطيرة، تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.
وبين أنّ السائقين غير المرخصين غير مؤهلين لقيادة المركبات، ولا يدركون قواعد المرور، ونسبة تسببهم بالحوادث أكثر من الحاصلين على رخص.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
برنامج الأغذية العالمي: التمويل المتاح للاجئين في الأردن يكفي حتى آذار 2026 فقط
-
“الخيرية الهاشمية” توزع مواد غذائية للأسر العفيفة
-
العدل: 14.8 ألف جلسة محاكمة عن بُعد في تشرين الثاني
-
جمعية الانتماء تنظم ورشتي عمل إنتاجيتين
-
الاستهلاكية المدنية تعلن عن توفر جميع أنواع المدافئ بأسعار تنافسية
-
البلقاء التطبيقية تستقبل مستشار الشؤون الثقافية في سفارة جمهورية الصين الشعبية
-
الجيش ينعى ابراهيم الزعبي