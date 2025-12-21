الأحد 2025-12-21 11:05 ص

السير: ضبط حدث بعمر 15 عامًا يقود مركبة في عمّان

أحد عناصر ادارة السير في الميدان
ادارة السير
الأحد، 21-12-2025 08:16 ص
ضبطت عناصر إدارة السير، في العاصمة عمّان أمس السبت حدثًا يقود مركبة بشكل مخالف للقانون، وهو يبلغ 15 عامًا.


وقال النقيب محمد الدروبي من غرفة عمليات إدارة السير، إنّ هذه بالتأكيد مخالفة خطيرة، تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبين أنّ السائقين غير المرخصين غير مؤهلين لقيادة المركبات، ولا يدركون قواعد المرور، ونسبة تسببهم بالحوادث أكثر من الحاصلين على رخص.
 
 


