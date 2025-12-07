السير : هذه أسباب الحوادث بالاردن خلال المنخفض

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة السير أنّ كوادرها في العاصمة والمحافظات سيطرت على الحركة المرورية بشكل كامل خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الملازم أول دعاء الهباهبة من مرتبات إدارة السير، في تصريحات اليوم الأحد، إنّ المملكة تأثرت بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ترافقت مع أمطار غزيرة، إضافة إلى مباراة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب، وتحضيرات بداية الدوام الرسمي للجامعات والمدارس.

وحذّرت الهباهبة من السحب المنخفضة على الطرق، داعية السائقين إلى تشغيل الغمازات الرباعية والإضاءة المنخفضة.