السير : هذه أسباب الحوادث بالاردن خلال المنخفض

وقالت الملازم أول دعاء الهباهبة من مرتبات إدارة السير، في تصريحات اليوم الأحد، إنّ المملكة تأثرت بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ترافقت مع أمطار غزيرة، إضافة إلى مباراة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب، وتحضيرات بداية الدوام الرسمي للجامعات والمدارس.
وحذّرت الهباهبة من السحب المنخفضة على الطرق، داعية السائقين إلى تشغيل الغمازات الرباعية والإضاءة المنخفضة.
وأوضحت أن كوادر السير تعاملت مع عدة حوادث خلال المنخفض، أغلبها بسبب التتابع القريب، وعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ.
