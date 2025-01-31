 
الجمعة 2025-01-31 09:30 م
 

“الشباب والرياضة العرب” يعلن عمّان عاصمة للشباب العربي

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الجمعة، 31-01-2025 07:40 م

الوكيل الإخباري-    قرر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الجمعة، خلال اجتماعه في دورته الـ48 المنعقدة في العراق، اعتماد الأردن لاستضافة إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028، وذلك استجابةً لطلب رسمي قدمه الأردن.

اضافة اعلان


كما وافق المجلس على إعلان عمان عاصمة للشباب العربي لعام 2025، بناءً على توصية المكتب التنفيذي للمجلس في دورته الـ71، والتي جاءت أيضًا بطلب من الأردن.


ويأتي اعتماد الأردن لاستضافة إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية تقديرًا لدوره الريادي في دعم الشباب وتعزيز مشاركتهم في السلم والأمن الدوليين.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تأمل بأن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى إقامة دولة فلسطينية

صورة توضيحية لمزارع يجمع حليب الأبقار في أوعية تمهيدا لبيعه

أخبار محلية وزارة الزراعة تتوقع انخفاض أسعار الحليب الشهر المقبل

الرئيس التونسي قيس سعيد

عربي ودولي الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ

أمطار في وسط البلد

الطقس الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق وتحذير من الانزلاقات

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية “الشباب والرياضة العرب” يعلن عمّان عاصمة للشباب العربي

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يتفقد مركز حدود جابر وقرى قضاء دير الكهف

بشار الاسد

عربي ودولي ابن خالة بشار الأسد بقبضة الأمن

الملكية الأردنية

أخبار محلية الملكية الأردنية تعلن عن وجهات جديدة - اسماء



 




الأكثر مشاهدة