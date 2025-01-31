“الشباب والرياضة العرب” يعلن عمّان عاصمة للشباب العربي

كما وافق المجلس على إعلان عمان عاصمة للشباب العربي لعام 2025، بناءً على توصية المكتب التنفيذي للمجلس في دورته الـ71، والتي جاءت أيضًا بطلب من الأردن.
ويأتي اعتماد الأردن لاستضافة إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية تقديرًا لدوره الريادي في دعم الشباب وتعزيز مشاركتهم في السلم والأمن الدوليين.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الزراعة تتوقع انخفاض أسعار الحليب الشهر المقبل
-
وزير الداخلية يتفقد مركز حدود جابر وقرى قضاء دير الكهف
-
الملكية الأردنية تعلن عن وجهات جديدة - اسماء
-
رئيس الوزراء يدشِّن المرحلة الأولى من مشروع مرسى زايد في العقبة
-
وزير العمل يلتقي نظيره الفلبيني
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
المخبز المتنقل المرسل من الأردن إلى غزة بدأ بالتوزيع في القطاع منذ أكثر من أسبوع
-
الطاقة والمعادن: بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر شباط بقيمة صفر