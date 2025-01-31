“الشباب والرياضة العرب” يعلن عمّان عاصمة للشباب العربي

الوكيل الإخباري- قرر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الجمعة، خلال اجتماعه في دورته الـ48 المنعقدة في العراق، اعتماد الأردن لاستضافة إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028، وذلك استجابةً لطلب رسمي قدمه الأردن.

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كما وافق المجلس على إعلان عمان عاصمة للشباب العربي لعام 2025، بناءً على توصية المكتب التنفيذي للمجلس في دورته الـ71، والتي جاءت أيضًا بطلب من الأردن.