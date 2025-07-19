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الشديفات يتفقد مراكز الشباب في البادية الشمالية الشرقية

المهندس يزن الشديفات
يزن الشديفات
 
السبت، 19-07-2025 09:38 م

الوكيل الإخباري-  تفقد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، خلال جولة ميدانية للبادية الشمالية الشرقية اليوم السبت، عددا من المراكز الشبابية.

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وشملت الجولة زيارة لمراكز شباب الصفاوي وشباب حمراء السحيم وشباب البشرية تفقد خلالها مرافق المراكز واطلع على تجهيزات كلٍّ منها.

 

 
 
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