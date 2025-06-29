الشريفة بدور رئيسًا لفرع الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال في الأردن

ووفق بيان من الاتحاد، اليوم الأحد، فإن مدة ولاية الشريفة بدور تمتد 4 سنوات قابلة للتجديد، كما يخولها القرار تمثيل الاتحاد أمام الجهات الرسمية والخاصة في المملكة، والإشراف على تنفيذ سياسات واستراتيجيات الاتحاد، إضافة إلى العمل على فتح فروع جديدة للاتحاد في مختلف مدن المملكة، وإدارة الشؤون التنظيمية والتشغيلية بالتنسيق مع الأمانة العامة.
كما تشمل المهام الدعوة لاجتماعات الفرع، واستقطاب أعضاء جدد، وتنظيم الفعاليات والمنتديات، والمعارض الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتقديم تقارير دورية حول سير العمل في الفرع.
وأكد القرار التزام الفرع في الأردن بتطبيق اللوائح والأنظمة المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال.
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