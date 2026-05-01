الجمعة 2026-05-01 11:34 م

الشوابكة رئيسًا لجمعية أطباء الأطفال

الجمعة، 01-05-2026 11:24 م

الوكيل الإخباري-    فاز الدكتور محمد مبارك الشوابكة بمنصب رئيس جمعية أطباء الأطفال الأردنية، خلال الانتخابات التي جرت مساء اليوم الجمعية بمشاركة أعضاء الهيئة العامة للجمعية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات التي حضرها نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة وأعضاء مجلس النقابة، فوز الشوابكة بعد انتهاء عملية الفرز لمنصب الرئيس، في حين صرحت اللجنة أنه سيتم الإعلان عن الأطباء الفائزين بمراكز العضوية بعد انتهاء عملية فرز الأعضاء التي تجري حاليا.

 
 


