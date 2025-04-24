الشوابكة نقيبًا للجيولوجيين بالتزكية

الوكيل الإخباري- فاز الجيولوجي خالد فياض الشوابكة بالتزكية، اليوم الخميس، بمنصب نقيب الجيولوجيين لدورة ثانية بعد انسحاب منافسه الوحيد الدكتور جمال محمد العلعالي.

اضافة اعلان