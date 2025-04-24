وقال مندوب وزير الطاقة والثروة المعدنية لانتخابات نقابة الجيولوجبين المهندس هشام المومني، بأنه ورد لوزارة الطاقة والثروة المعدنية كتاب انسحاب المرشح لمنصب نقيب الجيولوجيين في الدورة الثالثة والعشرين (2025-2028) الدكتور جمال محمد العلعالي، وبذلك يكون الشوابكة نقيبًا للجيولوجيين بالتزكية لدورة ثانية.
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