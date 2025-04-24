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الشوابكة نقيبًا للجيولوجيين بالتزكية

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الخميس، 24-04-2025 07:39 م

الوكيل الإخباري-   فاز الجيولوجي خالد فياض الشوابكة بالتزكية، اليوم الخميس، بمنصب نقيب الجيولوجيين لدورة ثانية بعد انسحاب منافسه الوحيد الدكتور جمال محمد العلعالي.

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وقال مندوب وزير الطاقة والثروة المعدنية لانتخابات نقابة الجيولوجبين المهندس هشام المومني، بأنه ورد لوزارة الطاقة والثروة المعدنية كتاب انسحاب المرشح لمنصب نقيب الجيولوجيين في الدورة الثالثة والعشرين (2025-2028) الدكتور جمال محمد العلعالي، وبذلك يكون الشوابكة نقيبًا للجيولوجيين بالتزكية لدورة ثانية.

 
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