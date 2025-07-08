الشواربة يرأس أولى جلسات لجنة أمانة عمّان ويؤكد على تسريع الإنجاز

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة أمانة عمّان الكبرى، الثلاثاء، جلستها العادية الأولى لعام 2025 برئاسة رئيس اللجنة يوسف الشواربة، إذ ناقشت عددا من البنود التنظيمية والإدارية المتعلقة بآلية عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

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واستهلت الجلسة بأداء أعضاء اللجنة القسم القانوني، تلاها كلمة للشواربة أكد فيها على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الجهود لخدمة مدينة عمّان والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال "يشرفني الاستمرار في خدمة العاصمة عمّان إلى جانب نخبة من أصحاب الخبرة والاختصاص من أعضاء اللجنة لمواصلة مسيرة الأمانة كمؤسسة وطنية نعتز بإنجازاتها، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والاعتماد على الكفاءة والسرعة في الإنجاز".