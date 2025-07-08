الثلاثاء 2025-07-08 04:23 م
 

الشواربة يرأس أولى جلسات لجنة أمانة عمّان ويؤكد على تسريع الإنجاز

جانب من أولى جلسات لجنة أمانة عمّان
جانب من أولى جلسات لجنة أمانة عمّان
 
الثلاثاء، 08-07-2025 03:23 م

الوكيل الإخباري-   عقدت لجنة أمانة عمّان الكبرى، الثلاثاء، جلستها العادية الأولى لعام 2025 برئاسة رئيس اللجنة يوسف الشواربة، إذ ناقشت عددا من البنود التنظيمية والإدارية المتعلقة بآلية عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

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واستهلت الجلسة بأداء أعضاء اللجنة القسم القانوني، تلاها كلمة للشواربة أكد فيها على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الجهود لخدمة مدينة عمّان والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.


وقال "يشرفني الاستمرار في خدمة العاصمة عمّان إلى جانب نخبة من أصحاب الخبرة والاختصاص من أعضاء اللجنة لمواصلة مسيرة الأمانة كمؤسسة وطنية نعتز بإنجازاتها، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والاعتماد على الكفاءة والسرعة في الإنجاز".


وأضاف أن اللجنة ستعمل على ترجمة التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات لجميع سكان العاصمة دون استثناء مشيرا إلى الاستمرار في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمانة (2022 - 2026) التي تتضمن مشاريع حيوية تلبي أولويات التنمية وتطلعات المواطنين.

 
 
gnews

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