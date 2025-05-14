الأربعاء 2025-05-14 10:49 م
 

الصحة تزوّد مستشفى الأميرة راية بجهاز تصوير طبقي حديث

جهاز تصوير طبقي محوري
جهاز تصوير طبقي محوري
 
الأربعاء، 14-05-2025 10:02 م

الوكيل الإخباري-   زوّدت وزارة الصحة مستشفى الأميرة راية في لواء الكورة غرب محافظة إربد بجهاز تصوير طبقي محوري حديث ومتطور، وفق ما أعلن مدير المستشفى الدكتور محمد أبو حلاوة.

اضافة اعلان


وقال أبو حلاوة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن الجهاز السابق كان قديماً وبطيئاً، وقد جرى استبداله بجهاز حديث، وذلك لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.


وأوضح أن الجهاز الجديد سيسهم في تشخيص الحالات المرضية، ويساعد في اتخاذ قرارات سريعة بشأن التشخيص والعمليات الجراحية، لا سيما في حالات الجلطات الدماغية، والإصابات، والنزيف الداخلي.


وأكد أن وجود جهاز تصوير طبقي حديث في المستشفى سيسهم في تخفيف العبء عن المواطنين في اللواء، حيث لن تُحول الحالات البسيطة إلى مستشفيات أخرى، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل وفق خطة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية في الألوية البعيدة عن مراكز المدن.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الاجتماع بين وزراء خارجية الأردن والعراق ومصر في بغداد

أخبار محلية مباحثات أردنية مصرية عراقية موسعة في إطار آلية التعاون الثلاثي

ارشيفية

فلسطين الاعلام العبري: إصابة إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة شمالي

جهاز تصوير طبقي محوري

أخبار محلية الصحة تزوّد مستشفى الأميرة راية بجهاز تصوير طبقي حديث

وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن

عربي ودولي الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادا في الصين وإيران

علما الاردن والإمارات

أخبار محلية وزير الصناعة والتجارة: اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والإمارات تدخل حيز التنفيذ غدا

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

اليونيفيل

عربي ودولي اليونيفيل تعرب عن قلقها من موقف جيش الاحتلال الإسرائيلي العدائي

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يزور بغداد للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ34



 
 





الأكثر مشاهدة