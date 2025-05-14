الصحة تزوّد مستشفى الأميرة راية بجهاز تصوير طبقي حديث

الوكيل الإخباري- زوّدت وزارة الصحة مستشفى الأميرة راية في لواء الكورة غرب محافظة إربد بجهاز تصوير طبقي محوري حديث ومتطور، وفق ما أعلن مدير المستشفى الدكتور محمد أبو حلاوة.

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وقال أبو حلاوة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن الجهاز السابق كان قديماً وبطيئاً، وقد جرى استبداله بجهاز حديث، وذلك لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وأوضح أن الجهاز الجديد سيسهم في تشخيص الحالات المرضية، ويساعد في اتخاذ قرارات سريعة بشأن التشخيص والعمليات الجراحية، لا سيما في حالات الجلطات الدماغية، والإصابات، والنزيف الداخلي.