الثلاثاء 2026-01-06 07:30 م

الصحة: 100 مركز صحي شامل لإصدار شهادات خلو أمراض للحجاج (أسماء)
الثلاثاء، 06-01-2026 06:31 م
قال الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة في وزارة الصحة، رياض الشياب، الثلاثاء، إنه تم اختيار 100 مركز صحي شامل في مختلف محافظات المملكة؛ بهدف متابعة الحالة الصحية للحجاج الأردنيين، وإصدار الشهادات الصحية اللازمة لهم.


وأضاف الشياب، خلال مؤتمر صحفي عُقد في المركز الثقافي الإسلامي – مسجد الشهيد الملك المؤسس، للإعلان عن ترتيبات الحج لهذا العام، أن هذه المراكز مجهزة بأطباء اختصاص يقومون بتقييم الحالة الصحية للحجاج، والتأكد من ملاءمتهم صحيًا لأداء فريضة الحج وفقًا للاشتراطات الصحية اللازمة.

وبين أن الحجاج سيخضعون لفحص سريري وفحوصات مخبرية في المراكز الصحية المعتمدة؛ لضمان قدرتهم على أداء مناسك الحج.

وأوضح الشياب أن المرضى الذين يعانون من السرطان لا يُمنعون بشكل عام من أداء فريضة الحج، لكن في الحالات المتقدمة التي تشمل ضعف جهاز المناعة، حيث يصعب على هؤلاء المرضى القيام بالحج.

وللاطلاع على المراكز الصحية الشاملة المعتمدة لإصدار شهادات خلو أمراض للحجاج اضغط هنا.

وأعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، خلال المؤتمر، أن الكوتا المخصصة للأردن تبلغ 8 آلاف حاج وحاجة، إلى جانب 4500 حاج من عرب 48.

وشدد الخلايلة على أنه لن يتم منح تأشيرة حج لمن يعاني من فشل أحد الأعضاء الرئيسية، أو الأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك، أو الشيخوخة المصحوبة بالخرف، وكذلك الحمل في الشهرين الأخيرين، ومرضى السرطان النشط، والأمراض المعدية.

وبيّن أن الالتزام بالاشتراطات الصحية إلزامي، داعيًا من تنطبق عليهم هذه الاشتراطات إلى مراجعة المراكز الصحية المعتمدة للحصول على شهادة صحية، مؤكدًا أنه لن يتم تسليم تصريح الحج قبل إبراز الشهادة الصحية المطلوبة.

وقد تقرر، حسب تعليمات شؤون الحج والعمرة في السعودية، تطبيق الاستطاعة الصحية، حيث يتم منح التأشيرة لمن لا يعاني من فشل في أحد الأعضاء الرئيسية، مثل القلب والكبد والكلى، أو الأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك والمصحوبة بإعاقات حركية شديدة، إضافة إلى الشيخوخة المصحوبة بالخرف، والحمل في الشهرين الأخيرين، والحمل الخطر في جميع مراحل الحمل، ومرض السرطان النشط الذي يتلقى العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي، والأمراض المعدية ذات التأثير على الصحة العامة (مثل الدرن المفتوح، والحميات النزفية).

للاستعلام عن أسماء الحجاج الذين تم اختيارهم، اضغط هنا.
 
 


