"الصحفيين" تقر تعليمات سجل الصحفيين المؤازرين

وأوضحت النقابة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه التعليمات تستند إلى المادة (14) الفقرة (6) من قانون النقابة وتنص على إنشاء سجل خاص يدرج فيه خريجو الصحافة والإعلام من الجامعات المعترف بها ممن لا يعملون في مؤسسات صحفية ويرغبون في الانخراط بالعمل النقابي بصفة داعمة ومساندة دون التمتع بحقوق العضوية الفعلية مثل الترشح والانتخاب.
وتحدد التعليمات شروط القيد في السجل، أبرزها أن يكون مقدم الطلب حاصلا على شهادة في الصحافة أو الإعلام من جامعة معترف بها، وألا يكون على رأس عمل في أي مؤسسة صحفية أو إعلامية.
كما تمنح النقابة شهادة عضوية مؤازرة لمدة عام مقابل رسم تسجيل مقداره 25 دينارا وتجدد سنويا مقابل خمسة دنانير.
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