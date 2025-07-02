"الصحفيين" تقر تعليمات سجل الصحفيين المؤازرين

الوكيل الإخباري- أقر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين تعليمات "سجل الصحفيين المؤازرين"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتماء والمشاركة داخل الجسم النقابي وتنظيم علاقة خريجي كليات الصحافة والإعلام غير العاملين في المؤسسات الصحفية بالنقابة.

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وأوضحت النقابة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه التعليمات تستند إلى المادة (14) الفقرة (6) من قانون النقابة وتنص على إنشاء سجل خاص يدرج فيه خريجو الصحافة والإعلام من الجامعات المعترف بها ممن لا يعملون في مؤسسات صحفية ويرغبون في الانخراط بالعمل النقابي بصفة داعمة ومساندة دون التمتع بحقوق العضوية الفعلية مثل الترشح والانتخاب.



وتحدد التعليمات شروط القيد في السجل، أبرزها أن يكون مقدم الطلب حاصلا على شهادة في الصحافة أو الإعلام من جامعة معترف بها، وألا يكون على رأس عمل في أي مؤسسة صحفية أو إعلامية.