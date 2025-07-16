"الصحفيين" تهنئ بترا بذكرى تأسيسها الـــ56

وأكدوا أن (بترا) شكلت على مدار أكثر من نصف قرن مصدرا رسميا موثوقا للمعلومات، وساهمت بكفاءة عالية في صياغة الخطاب الإعلامي الوطني من خلال نخبة من الصحفيين والإداريين الذين حملوا الأمانة بكل مهنية واقتدار.
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