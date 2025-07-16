"الصحفيين" تهنئ بترا بذكرى تأسيسها الـــ56

الوكيل الإخباري- هنأ مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين والهيئة العامة، وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة مرور ستة وخمسين عاما على تأسيسها، والذي يصادف 16 تموز من كل عام، مستحضرين دور هذه المؤسسة الوطنية العريقة في خدمة الخبر الصادق والمعلومة الموثوقة.

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