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"الصحفيين" تهنئ بترا بذكرى تأسيسها الـــ56

نقابة الصحفيين الأردنيين
نقابة الصحفيين
 
الأربعاء، 16-07-2025 10:14 ص

الوكيل الإخباري-   هنأ مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين والهيئة العامة، وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة مرور ستة وخمسين عاما على تأسيسها، والذي يصادف 16 تموز من كل عام، مستحضرين دور هذه المؤسسة الوطنية العريقة في خدمة الخبر الصادق والمعلومة الموثوقة.

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وأكدوا أن (بترا) شكلت على مدار أكثر من نصف قرن مصدرا رسميا موثوقا للمعلومات، وساهمت بكفاءة عالية في صياغة الخطاب الإعلامي الوطني من خلال نخبة من الصحفيين والإداريين الذين حملوا الأمانة بكل مهنية واقتدار.

 
 
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