"الصحفيين" يقر إجراءات مؤقتة لإعادة تفعيل صندوق الإسكان

الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس نقابة الصحفيين خلال جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة النقيب طارق المومني، إجراءات مؤقتة لإعادة تفعيل وتنشيط صندوق إسكان الصحفيين، استنادا إلى توصية لجنة الإسكان واستشارة الدائرة القانونية في النقابة.

اضافة اعلان



ووافق المجلس على البدء بإجراءات تعديل نظام صندوق الإسكان رقم 82 لسنة 2003 تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة لإقراره وفق الأصول القانونية.



وإلى حين استكمال إجراءات التعديل، قرر المجلس اعتماد إجراءات مؤقتة لا تخالف أحكام النظام، تشمل إعادة جدولة الاشتراكات المستحقة على المشتركين، ووقف احتساب الغرامات المستقبلية، وتقسيط المتأخرات وفق آلية عامة وعادلة إلى حين إقرار التعديلات.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الإسكان في النقابة طرح أراضٍ للصحفيين في ثلاثة مواقع ضمن جهودها المستمرة لتوفير فرص تملك مناسبة لأعضاء الهيئة العامة.



وقال النقيب المومني إن المجلس يولي ملف الأراضي أولوية نظرا لأهميته لدى الأعضاء، موضحا أن العمل يسير عبر مسارين، الأول بالتنسيق مع الجهات الرسمية لتوفير أراض بتسهيلات خاصة، والثاني من خلال لجنة صندوق الإسكان التي تلقت عروضا من جهات مختلفة وبدأت بطرح الدفعة الأولى منها أمام المشتركين.

ودعا المومني الراغبين بالاستفادة إلى المبادرة بالتسجيل في صندوق الإسكان وفق الآلية المعتمدة في النظام، التي تنظم عملية التسجيل ورسوم الاشتراك وآلية الدور للحصول على خدمات الصندوق.

من جهته، قال نائب النقيب رئيس لجنة صندوق الإسكان عوني الداوود، إن اللجنة أجرت زيارات ميدانية لعدد من المواقع التي تلقت بشأنها عروضا، وبدأت بطرح ثلاثة مشاريع، على أن يجري الإعلان تباعا عن أي عروض جديدة ترد إلى اللجنة.



وأوضح أن مشروع ربوة عمان يقع في منطقة وادي العش حوض مزرعة العايد وعلى مسافة نحو 500 متر من "شارع 100 ممر عمّان التنموي وعلى شارع الـ40"، وتتوفر فيه قطع بمساحة 500 متر مربع بأقساط شهرية لمدة 10 سنوات تتراوح بين 190 و270 دينارا بحسب موقع القطعة، مع إمكانية الدفع بدفعة أولى أو بدون دفعة وخصم 35 بالمئة عند الدفع النقدي، والأراضي ضمن حدود أمانة عمان وخارج التنظيم.



وبيّن أن مشروع الحاتمية يوفر قطعا بمساحة 500 متر مربع، منبسطة وقريبة من الخدمات وخارج التنظيم، بأقساط شهرية تتراوح بين 140 و170 دينارا، مع إمكانية الدفع بدفعة أولى أو بدون دفعة أولى وخصم 35 بالمئة عند الدفع النقدي.



وأشار إلى أن مشروع الإسراء يقع خلف جامعة الإسراء بنحو 5 كيلومترات على شارع الـ100، وتبلغ مساحاته بين 400 و500 متر مربع، بأقساط تمتد على 10 سنوات تتراوح بين 290 و370 دينارا شهريا، ودفعة أولى من 5 إلى 9 آلاف دينار، مع خصم 35 بالمئة عند الدفع النقدي.