الصفدي: الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية "تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار"، محذرا من أن انتهاكاتها للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل "إجراءات غير قانونية واستفزازات خطيرة".

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وأضاف الصفدي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن هذه الانتهاكات "تدفع المنطقة نحو صراع كارثي جديد ستكون له تداعيات تتجاوز الأراضي الفلسطينية المحتلة".



ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى "التحرك بفاعلية وبسرعة للتصدي لهذه الإجراءات الإسرائيلية قبل فوات الأوان".



وأدان الأردن ودول عربية وإسلامية، الخميس، بأشدّ العبارات، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين.



واستنكر وزراء خارجية الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، في بيان مشترك بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.



وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.



وقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مئات المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى؛ تزامنا مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل" لباحات الحرم القدسي التي تمت بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المدججة بالسلاح.



واستشهد 4 فلسطينيين وقتل إسرائيليان اثنان، الجمعة، بالقرب من قرية فلسطينية باشتباك زاد من حصيلة الشهداء الفلسطينيين المتزايدة خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.



وأقام جيش الاحتلال الجمعة حواجز على الطرق في المنطقة المحيطة بتِل ونابلس، وأعلن أنه يلاحق الأفراد المتورطين في الحادث.