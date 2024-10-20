الصفدي: المجزرة الإسرائيلية في شمال غزة يجب وقفها

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الرعب الذي ترتكبه إسرائيل بحق سكان شمال غزة لا إنساني وشر محض وجريمة لا ينبغي للإنسانية أن تتسامح معها.

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