الصفدي: المجزرة الإسرائيلية في شمال غزة يجب وقفها

وأضاف الصفدي، في تغريدة له عبر منصة "إكس"، "المجزرة الإسرائيلية في شمال غزة يجب أن تواجه بإجراء دولي حاسم لوقفها على الفور بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة وعقوبات فعالة".
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