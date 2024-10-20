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الصفدي: المجزرة الإسرائيلية في شمال غزة يجب وقفها

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
الأحد، 20-10-2024 06:54 م

الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الرعب الذي ترتكبه إسرائيل بحق سكان شمال غزة لا إنساني وشر محض وجريمة لا ينبغي للإنسانية أن تتسامح معها.

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وأضاف الصفدي، في تغريدة له عبر منصة "إكس"، "المجزرة الإسرائيلية في شمال غزة يجب أن تواجه بإجراء دولي حاسم لوقفها على الفور بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة وعقوبات فعالة".

 
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