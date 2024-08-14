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الصفدي : خفض التصعيد بالمنطقة يبدأ بوقف العدوان على غزة

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
أيمن الصفدي




 

الأربعاء، 14-08-2024 12:29 ص

الوكيل الإخباري-   تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، بحثا خلاله الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان حماية المدنيين.
وشدد الصفدي، خلال الاتصال، على أن خفض التصعيد الخطير في المنطقة يبدأ بوقف سببه الرئيس وهو العدوان الإسرائيلي على غزة.


وأكد الوزيران "عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها تعاوناً واسعاً في المجالات كافة".

gnews

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