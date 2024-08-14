الصفدي : خفض التصعيد بالمنطقة يبدأ بوقف العدوان على غزة

وشدد الصفدي، خلال الاتصال، على أن خفض التصعيد الخطير في المنطقة يبدأ بوقف سببه الرئيس وهو العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأكد الوزيران "عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها تعاوناً واسعاً في المجالات كافة".
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