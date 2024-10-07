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الصفدي خلال لقائه بري: دعمنا مطلق للبنان الشقيق

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الإثنين، 07-10-2024 02:46 م

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي دعم المملكة المطلق للبنان الشقيق وأمنه واستقراره، وإدانة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف سيادته.

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ودعا الصفدي خلال لقائه اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى تكثيف الجهود الدولية المبذولة لوقفه، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، ودعم جهود إعادة بناء المؤسسات الوطنية اللبنانية. 

كما بحث الاجتماع استعداد المملكة لتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق.

 
gnews

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