الصفدي خلال لقائه بري: دعمنا مطلق للبنان الشقيق

الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي دعم المملكة المطلق للبنان الشقيق وأمنه واستقراره، وإدانة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف سيادته.

اضافة اعلان