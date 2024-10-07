الصفدي خلال لقائه بري: دعمنا مطلق للبنان الشقيق

كما بحث الاجتماع استعداد المملكة لتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق.
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