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الصفدي: غزة أصبحت مقبرة كبيرة للأطفال والقيم الإنسانية

ج
جانب من كلمة الصفدي
الإثنين، 25-11-2024 12:31 م

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن غزة أصبحت مقبرة كبيرة للأطفال والقيم الإنسانية، مضيفا بأن أكثر من نصف مليون فلسطيني في غزة الآن سيعانون من الفيضانات.

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وأضاف في كلمته بافتتاح أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط بشأن "الحوار من أجل السلام: الدبلوماسية في البحر الأبيض المتوسط - الجهات الفاعلة العالمية، التحديات الإقليمية وصراع غزة" أن هناك حاجة للتقدم بخطة للسلام الآن.


وشدد الصفدي على أن الأردن ينادي بالسلام لأنه يدرك تداعيات غيابه، مضيفا بأن الأردن كان في واجهة كل الأزمات في المنطقة.


وفي حديثه عن الضفة الغربية المحتلة قال الصفدي إن المآسي تنتقل إلى الضفة الغربية حيث تنتشر المستوطنات ويُطرد المواطنون من مساكنهم.


وفي حديثه عن لبنان عبر الصفدي عن أمله بأن يحدث وقف لإطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن غيابه يعني المزيد من الدمار.


ولفت إلى أن الأردن من أكثر الدول التي تستضيف لاجئين مقارنة بعدد السكان.
يشارك الصفدي في افتتاح أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط بشأن "الحوار من أجل السلام: الدبلوماسية في البحر الأبيض المتوسط - الجهات الفاعلة العالمية، التحديات الإقليمية وصراع غزة"، بحضور رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا.


ووفق وزارة الخارجية يشارك كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تياني، ووزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د. بدر عبدالعاطي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ريم الهاشمي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية فرانكو بروني.

 
gnews

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